Покупка залоговой квартиры: плюсы и минусы

Банки могут продать ипотечную квартиру, за которую вовремя не заплатил должник, с торгов по цене ниже рыночной. Выгодно ли приобретать такое жилье и какие есть плюсы и минусы у подобных сделок — читайте в подборке «Рамблера».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Торги

Видео дня

Найти информацию о торгах по продаже залоговых квартир можно на официальном портале.

В некоторых случаях продажу квартир, которые не ушли с первых торгов, в дальнейшем ведет уже сам банк через свои площадки или стандартные торговые площадки вроде «ЦИАН» или «Авито».

Цена

На торги обычно выставляется жилье, задолженность за которое соразмерна его стоимости. В первый раз его продают за 80-85% рыночной цены, определенной оценщиком. Если покупатель не нашелся, то к следующему аукциону цена снижается еще на 10-15%. Если и после этого квартира не продана, стартовая цена продолжает снижаться. Иногда квартиры выставляются на 20-40% дешевле рынка. Но итоговая стоимость будет выше этой, так как речь об аукционе. Обычно выгода составляет не более 10%, чаще всего — 5-6%. При этом случается, что в процессе торга цена «разгоняется», и квартира в итоге оказывается дороже среднего по рынку.

Ипотека в ипотеку

У некоторых банков есть специальная ипотечная программа для залоговых квартир. В этом случае цена для покупателя будет рыночной, но он может выиграть на ставке ипотечного кредита.

Подводные камни

Залоговая квартира изначально проверялась банком, поэтому юридические риски минимальны. При этом получить документы об истории объекта на руки сложно, а процедура сложнее и длительнее, рассказал адвокат Александр Катков.

Сама процедура покупки с торгов несет некоторые риски, предупреждают эксперты.

Во-первых, речь о финансовой стороне: для участия в аукционе нужно вносить задаток, и если клиент не выиграл торги, вернуть их не всегда просто. При этом если участник торгов победил в них и выкупает лот вовремя, задаток засчитывается в сумму, а если не выкупает, задаток не возвращается. Обычно стоимость квартиры нужно внести в течение пяти дней.

Во-вторых, результаты торгов могут быть оспорены. Подать заявление в Федеральную антимонопольную службу могут как другие участники аукциона, так и люди, которых к торгам не допустили. Кроме того, сделку может оспорить и прежний собственник.

Еще одна проблема — коммунальные долги. Перед продажей владельцев просят погасить задолженность, но некоторые платежи, в частности, за капремонт и содержание общедомового имущества, относятся не к людям, а к квартире, и гасить долг перед управляющей компанией придется новому хозяину.