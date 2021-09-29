Россиян обяжут по-новому отчитываться о денежных переводах

Федеральная налоговая служба (ФНС) с 1 октября обязала физические и юридические лица отчитываться о денежных переводах с иностранных электронных кошельков, если общая сумма переводов по ним за год превышает 600 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на разъяснение, выпущенное ФНС.

«Направлять отчет необходимо, если соблюдены два условия: электронный кошелек открыт у иностранного оператора платежных услуг, действующего на основании лицензии на перевод денежных средств без открытия банковского счета; в течение календарного года на баланс электронных средств платежа начислена сумма более 600 тысяч рублей», - говорится в разъяснении.

В налоговой службе отметили, что по кошелькам, пополняемый баланс которых может использоваться только для покупки услуг или товаров у иностранного онлайн-сервиса, направлять отчет не нужно.

Если же пользователь совершает с помощью иностранного электронного кошелька покупки в интернет-магазинах, и сумма покупок за год превышает 600 тысяч рублей, необходимо предоставлять отчетность. В качестве примера ФНС приводит счета PayPal или WebMoney.

Физические лица должны до 1 июня 2022 года отчитаться за период с 1 июля по 31 декабря 2021 года, если сумма начислений за это время превысила 600 тысяч рублей.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны предоставить первый отчет уже 31 октября 2021 года. Отчетный период – третий квартал текущего года.

В дальнейшем отчетным периодом будет являться весь год.