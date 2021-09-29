В Госдуме перечислили профессии будущего

Самыми востребованными профессиями в будущем станут инженеры, конструкторы, технологи, специалисты обрабатывающих отраслей. Такое мнение высказал депутат Госдумы Николай Коломейцев.

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По словам депутата, сейчас самые распространенные профессии – менеджер, продавец, водитель и «охранник со шлагбаумом». При этом, по его словам, страна нуждается в других специалистах.

«Стране нужны инженеры, конструкторы, технологи, специалисты обрабатывающих отраслей от самого простого до автоматических линий», - сказал Коломейцев «Ура.ру».

По его словам, инженерные специальности в России отмирают, тогда как именно они определяют будущее страны и демонстрируют, насколько государство цивилизовано.

«Потому что умение изготовить подшипник маленький и самый большой как раз определяет возможности страны», - пояснил депутат.

Коломейцев считает, что в России необходимо возрождать профессиональное образование, которое позволит готовить нужных специалистов.