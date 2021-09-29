В Госдуме перечислили профессии будущего

Самыми востребованными профессиями в будущем станут инженеры, конструкторы, технологи, специалисты обрабатывающих отраслей. Такое мнение высказал депутат Госдумы Николай Коломейцев.
По словам депутата, сейчас самые распространенные профессии – менеджер, продавец, водитель и «охранник со шлагбаумом». При этом, по его словам, страна нуждается в других специалистах.
«Стране нужны инженеры, конструкторы, технологи, специалисты обрабатывающих отраслей от самого простого до автоматических линий», - сказал Коломейцев «Ура.ру».
По его словам, инженерные специальности в России отмирают, тогда как именно они определяют будущее страны и демонстрируют, насколько государство цивилизовано.
«Потому что умение изготовить подшипник маленький и самый большой как раз определяет возможности страны», - пояснил депутат.
Коломейцев считает, что в России необходимо возрождать профессиональное образование, которое позволит готовить нужных специалистов.
Ранее аналитики портала «Работа.ру» составили список самых популярных вакансий россиян. На первом месте по популярности оказался продавец-кассир, на втором – комплектовщик, третью строчку заняли водители.