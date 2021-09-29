Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

В Госдуме перечислили профессии будущего

Вероника Полынина
1 час назад

Самыми востребованными профессиями в будущем станут инженеры, конструкторы, технологи, специалисты обрабатывающих отраслей. Такое мнение высказал депутат Госдумы Николай Коломейцев.

В Госдуме перечислили профессии будущего
Фото: ТАССТАСС

По словам депутата, сейчас самые распространенные профессии – менеджер, продавец, водитель и «охранник со шлагбаумом». При этом, по его словам, страна нуждается в других специалистах.

«Стране нужны инженеры, конструкторы, технологи, специалисты обрабатывающих отраслей от самого простого до автоматических линий», - сказал Коломейцев «Ура.ру».

По его словам, инженерные специальности в России отмирают, тогда как именно они определяют будущее страны и демонстрируют, насколько государство цивилизовано.

«Потому что умение изготовить подшипник маленький и самый большой как раз определяет возможности страны», - пояснил депутат.

Коломейцев считает, что в России необходимо возрождать профессиональное образование, которое позволит готовить нужных специалистов.

Ранее аналитики портала «Работа.ру» составили список самых популярных вакансий россиян. На первом месте по популярности оказался продавец-кассир, на втором – комплектовщик, третью строчку заняли водители.

Личный счет,Николай Коломейцев,Госдума,
13
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители