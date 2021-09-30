Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Россиян обяжут платить налоги  раньше на три месяца

Елена Прошина
1 час назад

В России предложили перенести сроки оплаты земельного, транспортного и имущественного налогов для физических лиц. Сдвиг произойдет с декабря на сентябрь, оплату необходимо будет внести на три месяца раньше. Соответствующий проект подготовили депутаты «Единой России» от Владимирской области. Государственная дума планирует рассмотреть его в октябре. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на документ.

Сроки оплаты налогов перенесут на три месяца
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вместо 1 декабря граждане России будут обязаны перечислить деньги не позднее сентября.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что действующий срок уплаты имущественных налогов для физических лиц негативно влияет на «сбалансированность местных и региональных бюджетов». По этой причине случается «неравномерная наполняемость» местных бюджетов, бюджетов субъектов России. Также этот срок способствует «отсутствию в течении года необходимого объема средств», необходимых для реализации расходных обязательств, говорится в документе.

Ранее стало известно, что Минфин России планирует усилить налоговую нагрузку. Предлагается обязать российские компании платить НДФЛ с заграничных сотрудников, которые работают на удаленке, а букмекеров — удерживать налог с выигрыша любого размера.

Личный счет,Единая Россия,Госдума,Минфин,газета "Известия",
4
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители