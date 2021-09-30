Сроки оплаты налогов перенесут на три месяца

В России предложили перенести сроки оплаты земельного, транспортного и имущественного налогов для физических лиц. Сдвиг произойдет с декабря на сентябрь, оплату необходимо будет внести на три месяца раньше. Соответствующий проект подготовили депутаты «Единой России» от Владимирской области. Государственная дума планирует рассмотреть его в октябре. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на документ.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Вместо 1 декабря граждане России будут обязаны перечислить деньги не позднее сентября.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что действующий срок уплаты имущественных налогов для физических лиц негативно влияет на «сбалансированность местных и региональных бюджетов». По этой причине случается «неравномерная наполняемость» местных бюджетов, бюджетов субъектов России. Также этот срок способствует «отсутствию в течении года необходимого объема средств», необходимых для реализации расходных обязательств, говорится в документе.