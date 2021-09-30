Россияне смогут получить пенсионные накопления одной суммой

Россияне, у которых есть пенсионные накопления, могут получить единовременную выплату этих средств. Порядок выплаты устанавливается правительством страны. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылками на Пенсионный фонд России и ПФР по Нижегородской области.

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Специалисты пояснили, что получить все средства пенсионных накоплений одной суммой и в один момент могут:

— мужчины 1953-1966 годов рождения и женщины 1957-1966 годов рождения в том случае, если они работали по трудовому кодексу РФ с 2002 по 2004 годы, а их работодатель платил в пенсионный фонд страховые взносы;

— участники программы государственного софинансирования пенсионных накоплений;

— граждане, рожденные в 1967 году и позднее, обладающие пенсионными накоплениями.

Существует всего четыре вида выплат пенсионных накоплений: единовременная выплата средств пенсионных накоплений; накопительная пенсия; выплата средств пенсионных накоплений наследникам в случае смерти застрахованного лица, срочная пенсионная выплата.