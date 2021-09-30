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По ₽20 тысяч: одну из выплат предложили сделать ежегодной

Лера Букина
27 минут назад

Счетная палата выступила с инициативой ввести ежегодную выплату родителя в размере 20 тысяч рублей за счет средств материнского капитала для подготовки детей к школе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет ведомства.

По ₽20 тысяч: одну из выплат предложили сделать ежегодной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Учитывая, что в соответствии с поручением президента Российской Федерации единовременная выплата к школе предусмотрена только на 2021 год, было бы целесообразно рассмотреть возможность предоставления семьям ежегодно такой выплаты в размере 20 тысяч рублей за счет средств МСК», — говорится в документе.

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По предварительной оценке, траты федерального бюджета на эти цели могут составить около 60 миллиардов рублей в год. Как указала Счетная палата, расходы на подготовку ребенка к школе в целом по стране по состоянию на апрель 2021 года оцениваются в 19,3 тысячи рублей на мальчика и в 23,8 тысячи рублей - на девочку, что эквивалентно 35 и 43% среднемесячной номинальной начисленной заработной платы.

Кроме того, ведомство выступило за внесение изменений в сроки использования маткапитала. В настоящее время до исполнения ребенку трех лет данные средства родители могут использовать на получение кредита, дошкольное образование, приобретение товаров для детей-инвалидов и ежемесячные выплаты. Однако в ведомстве отмечают, что данный список необходимо расширить, добавив возможность тратить маткапитал на покупку жилья, иные виды образования и накопительную пенсию.

По оценке Счетной палаты, данная мера коснулась бы более 1,5 миллиона человек.

«На реализацию этого предложения потребуется порядка 47,2 миллиарда рублей», — заключили в ведомстве.

Ранее президент Владимир Путин поручил направить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми школьного возраста к началу нового учебного года. Деньги стали выплачивать со 2 августа.

На единовременное пособие на школьников родители в основном купили одежду, обувь или канцтовары детям. Об этом ранее сообщал «Прайм» со ссылкой на исследование аналитического центра университета «Синергия». Около четверти родителей потратили выплату на собственные нужды.

Личный счет,Владимир Путин,Счетная палата,
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