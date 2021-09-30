По ₽20 тысяч: одну из выплат предложили сделать ежегодной

Счетная палата выступила с инициативой ввести ежегодную выплату родителя в размере 20 тысяч рублей за счет средств материнского капитала для подготовки детей к школе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет ведомства.

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«Учитывая, что в соответствии с поручением президента Российской Федерации единовременная выплата к школе предусмотрена только на 2021 год, было бы целесообразно рассмотреть возможность предоставления семьям ежегодно такой выплаты в размере 20 тысяч рублей за счет средств МСК», — говорится в документе.

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По предварительной оценке, траты федерального бюджета на эти цели могут составить около 60 миллиардов рублей в год. Как указала Счетная палата, расходы на подготовку ребенка к школе в целом по стране по состоянию на апрель 2021 года оцениваются в 19,3 тысячи рублей на мальчика и в 23,8 тысячи рублей - на девочку, что эквивалентно 35 и 43% среднемесячной номинальной начисленной заработной платы.

Кроме того, ведомство выступило за внесение изменений в сроки использования маткапитала. В настоящее время до исполнения ребенку трех лет данные средства родители могут использовать на получение кредита, дошкольное образование, приобретение товаров для детей-инвалидов и ежемесячные выплаты. Однако в ведомстве отмечают, что данный список необходимо расширить, добавив возможность тратить маткапитал на покупку жилья, иные виды образования и накопительную пенсию.

По оценке Счетной палаты, данная мера коснулась бы более 1,5 миллиона человек.

«На реализацию этого предложения потребуется порядка 47,2 миллиарда рублей», — заключили в ведомстве.

Ранее президент Владимир Путин поручил направить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми школьного возраста к началу нового учебного года. Деньги стали выплачивать со 2 августа.