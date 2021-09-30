Россиян стали обкрадывать через Apple Pay

Аферисты стали использовать в своих мошеннических схемах сервисы Apple Pay и Google Pay. Об этом «Известиям» рассказал представитель «Тинькофф».

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По его словам, преступники сообщают клиентам банка о том, что их деньги якобы пытаются украсть, поэтому их необходимо зачислить на «безопасную» карту. Граждан убеждают привязать карту мошенника к своему смартфону. Для этого просят использовать банкомат с NFC-считывателем, в котором нет необходимости предъявлять «пластик». Человек прикладывает телефон с Pay-сервисом и зачисляет деньги на «защищенную» карту, указали в «Тинькофф». Однако деньги зачисляются мошеннику, так как у него находится физическая карта.

Такие схемы сложно выявить из-за того, что клиент фактически становится держателем карты, отметили в банке. О схемах с Pay-сервисами знают в Газпромбанке, МКБ, «Открытии», ВТБ, ПСБ.

Реализовать такую схему все же достаточно проблематично, отметил управляющий директор центра развития сотрудничества с клиентами УБРиР Александр Дарданов.

«Описанный механизм социальной инженерии довольно сложный в плане реализации. Он не является масштабным и массовым, так как требует от клиента значительного количества шагов», – отметил он.