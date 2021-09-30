Как вернуть часть платежей за коммуналку: советы экспертов

Эксперт по недвижимости Высшей школы управления финансами Людмила Анисимова рассказала, что жильцы могут вернуть переплату за отключенное на несколько часов отопление, обратившись напрямую к коммунальщикам. Об этом пишет «Российская газета».

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По закону, отключать отопление можно максимум на 16 часов подряд, если температура в жилых помещения выше плюс 12 градусов. Если температура составляет плюс 10 - 12 градусов, отключение не должно продлиться дольше восьми часов, при восьми - десяти градусах тепла - не дольше четырех часов.

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Анисимова рассказала, что за каждый час сверх допустимого перерыва ежемесячная плата должна падать на 0,15 процента. Кроме того, «скидка» полагается за каждый час отклонения температуры от нормы - минус 0,15 процента за каждый градус. Таким образом, если в течение двух часов в квартире было холоднее нормы на два градуса, плата снизится на 0,6 процента.

За перерасчетом эксперт посоветовала обращаться в управляющую компанию, а за взысканием неустоек, пеней и компенсации морального вреда - в суд.

Юрист Олег Сухов ранее рассказывал, что ощутимо сэкономить на услугах ЖКХ можно только за счет перехода на ресурсосберегающие технологии.

Он отмечал, что прибор учета воды позволяет снизить расходы за водоотведение на 15 процентов. Однако если в квартире зарегистрированы два человека, а живут пять - шесть, счетчик сэкономить не поможет, подчеркивал юрист. Большим семьям он посоветовал установить экономичную кнопку слива унитаза, рычаговые смесители и заменить протекающие краны.

Юрист добавил, что техника, которая постоянно находится в режиме ожидания, «съедает» около трех тысяч рублей в год. Чтобы избежать этого, стоит выключать телевизор, компьютер и микроволновку, когда они не нужны. Если последовать всем этим советам, затраты на электроэнергию упадут на 10 - 15 процентов, заключил юрист.