Когда могут отобрать земельный участок: пояснение юриста

Земельный участок могут принудительно изъять у собственника по основаниям, предусмотренным Земельным кодексом РФ, заявил агентству «Прайм» доцент СПбГУ, партнер юридической фирмы «Стрембелев и партнеры» Сергей Стрембелев.

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«По общему правилу, изъятие в целях размещения объектов федерального, регионального и местного значения возможно, если эти объекты предусмотрены в генеральном плане и проекте планировки территории», — подчеркнул эксперт.

При этом занятие органами власти частного земельного участка до завершения процедуры изъятия и до выплаты возмещения частному собственнику неправомерно, добавил юрист

Юрист отметил, что возмещение за изымаемый участок выплачивается в денежной форме. Предоставить альтернативный земельный участок вместо денежного возмещения могут при обоюдном согласии властей и частного собственника.

«Возмещение выплачивается за сам земельный участок по его рыночной стоимости и за все законно созданные объекты недвижимости, расположенные на нем. Рыночную стоимость изымаемого участка и участка, предоставляемого взамен, определяет независимый оценщик, а в случае спора — суд», — подытожил эксперт.