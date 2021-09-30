В России предложили изменить правила использования маткапитала

В России возможно снимут ограничения по срокам использования маткапитала, именно этот запрос стал одним из самых актуальных у граждан. С инициативой выступили в Счетная палате РФ. Как считают специалисты ведомства, для расширения направлений использования материальной помощи, нужно учесть потребности семей с детьми, сообщает ТАСС.

Фото: ТАСС ТАСС

«Дополнительные меры государственной поддержки семей с детьми в виде МСК востребованы у населения. Самыми актуальными запросами граждан сейчас являются: снятие ограничения 3-летним периодом использования этих денег, а также удовлетворение актуальных потребностей семьи», — отметили представители Счетной палаты.

При этом заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина считает, что предложение коллег - перспективное. Она также уточнила, что кабмин постоянно работает над улучшением этого инструмента.

Ранее сообщалось, что российским семьям будут выплачивать по 20 тыс. ежегодно на сборы ребенка в школу. Деньги будут предоставляться из материнского капитала. Соответствующую идею озвучили в Счетная палате, в отчете по результатам проверки использования средств федерального бюджета на реализацию дополнительных мер господдержки семей с детьми в форме маткапитала.