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В России предложили изменить правила использования маткапитала

Анна Безрукова
17 минут назад

В России возможно снимут ограничения по срокам использования маткапитала, именно этот запрос стал одним из самых актуальных у граждан. С инициативой выступили в Счетная палате РФ. Как считают специалисты ведомства, для расширения направлений использования материальной помощи, нужно учесть потребности семей с детьми, сообщает ТАСС.

В России предложили изменить правила использования маткапитала
Фото: ТАССТАСС

«Дополнительные меры государственной поддержки семей с детьми в виде МСК востребованы у населения. Самыми актуальными запросами граждан сейчас являются: снятие ограничения 3-летним периодом использования этих денег, а также удовлетворение актуальных потребностей семьи», — отметили представители Счетной палаты.

При этом заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина считает, что предложение коллег - перспективное. Она также уточнила, что кабмин постоянно работает над улучшением этого инструмента.

Ранее сообщалось, что российским семьям будут выплачивать по 20 тыс. ежегодно на сборы ребенка в школу. Деньги будут предоставляться из материнского капитала. Соответствующую идею озвучили в Счетная палате, в отчете по результатам проверки использования средств федерального бюджета на реализацию дополнительных мер господдержки семей с детьми в форме маткапитала.

«С учетом того, что в соответствии с поручением президента России единовременная выплата к школе предусматривается только на 2021 год, было бы целесообразным рассмотреть возможность выделения семьям ежегодно такой выплаты на сумму 20 тысяч рублей, — пояснили в ведомстве.

Личный счет,Ольга Баталина,Счетная палата,ИТАР-ТАСС,
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