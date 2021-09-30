Топ-10 акций, которые принесут хорошую прибыль

Директор по инвестициям УК «Открытие» Виталий Исаков рекомендует включать в портфель недооцененные акции. Об этом пишет «Прайм». В числе таких акций, в частности, бумаги «Норникеля», МТС и «Яндекса». Финансист пояснил, что текущие котировки не отражают возможные успехи бизнеса, но в течение 3-5 лет часть российских и американских компаний могут продемонстрировать хороший результат.

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«В указанный отрезок времени хороший результат могут принести такие российские компании, как "Глобалтранс", "Норникель", "Яндекс", EMC, МТС», — заявил он.

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«Глобалтранс» набирает темпы благодаря росту ставок на аренду полувагонов, который продолжится в 2022 году, отметил Исаков. Увеличение пропускной способности инфраструктуры на Дальнем Востоке и восстановление объемов нефтеперевозки положительно отразятся на результатах компании, считает директор по инвестициям УК «Открытие».

Согласно базовому сценарию, ожидаемая совокупная доходность «Норникеля» достигнет 10-15% годовых на горизонте 3-5 лет в связи с ростом цен на металлы на фоне перехода к альтернативной энергетике и увеличения числа гибридных автомобилей.

«Яндекс» будет расти за счет развития беспилотного транспорта. Доходность EMC может увеличиться за счет роста трат россиян на заботу о здоровье на фоне пандемии, а МТС будет расти благодаря развитию 4G-технологий, добавил финансист.

«На американском рынке советуем обратить внимание на Facebook, Alphabet, Charter Communications, Berkshire Hathaway, Altria Group», — заявил Исаков.

Как отметил эксперт, Facebook – прибыльный, растущий, адекватно оцененный гигант социальных сетей. Alphabet является лидером поискового сегмента с интересными активами.

Charter Communications представляет собой второй по масштабности кабельный оператор в США. Он дает гарантию стабильного денежного потока и роста капитализации. Рассмотреть к покупке нужно и акции холдинговой компании Berkshire Hathaway, считает Исаков. Она владеет устойчивыми прибыльными бизнесами и торгуется по низкой оценке. Табачная компания Altria Group демонстрирует очень хорошие финансовые показатели, пояснил Исаков.