Экономим на оплате коммунальных услуг: топ-10 лайфхаков

Оплата коммунальных услуг постоянно растет и может «съедать» заметную часть бюджета. Как сэкономить на ней законными способами — читайте в подборке «Рамблера».

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Субсидии

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Получить субсидии могут семьи, которые платят за коммунальные услуги больше определенного процента своего дохода. Этот процент устанавливается на региональном уровне. Кроме того, для пенсионеров старше 70 лет предельный расход на ЖКУ, независимо от региона проживания, составляет 22% дохода. Подать заявление на субсидию можно через МФЦ, портал госуслуг или Пенсионный фонд.

Субсидии предоставляются только добросовестным плательщикам. При наличии задолженности в них могут отказать.

Счетчики

Счетчики потребления воды в большинстве случаев помогают заметно снизить оплату. Срабатывает и психологический эффект: человек, который знает, что вода учитывается, не льет ее зря.

Многотарифные электросчетчики также помогают экономить, если энергоемкие процессы (например, стирку в машине) перенести на время, когда энергия самая дешевая. В некоторых случаях это действительно снижает траты почти в пять раз.

Регулирование потребления

Вентиль на батарее позволяет отрегулировать расход энергии и при необходимости снизить интенсивность отопления. Насадка-аэратор на водопроводный кран за счет рассеивания струи позволяет получить мощный поток при меньшем расходе воды. Однако такое устройство помогает экономить только проточную воду, расход при набирании в ванну или кастрюлю останется прежним.

Солнечная батарея

Бытовые солнечные станции бывают трех видов — сетевые, автономные и гибридные. Сетевые помогают снизить расход энергии из внешней сети, но сами без нее не работают и не могут служить резервным источником энергии. Автономные и гибридные позволяют сохранять электричество в аккумуляторах, но они дороже и имеют меньший срок службы. При этом полностью заменить электросеть солнечными панелями нельзя: энергии, которую собирает бытовая станция за день, может хватить на освещение помещений, но не на энергоемкие приборы вроде стиральной машины.

При установке солнечных панелей в многоквартирном доме существует проблема их размещения: для внесения изменений в фасад здания нужно получать разрешение, а если панели будут за стеклом, это «съедает» около половины энергии.

Отказ от лишних платежей

Многие люди платят за услуги ЖКХ, которыми на самом деле не пользуются, но они включены в счет «по умолчанию». Например, это радиоточка, городской телефон или коллективная телеантенна. Стоимость всех этих услуг невысока, но за год сумма становится более ощутимой. Кроме того, люди имеют право отказаться от платежа за страхование квартиры (это сугубо добровольный платеж).

Решение об оплате некоторых услуг — например, консьержа или охраны — принимается собранием собственников. Если решение принято, платить обязаны даже те, кто голосовал против, однако если собрание проведено некорректно, решение можно оспорить.

Перерасчет за некачественные услуги

Если услуга не соответствует нормам или вообще не оказывается — например, лифт, за который исправно взимается плата, не ездит, температура горячей воды ниже норм, а батареи холодные, можно потребовать перерасчета. Для этого необходимо подать жалобу в управляющую компанию. После этого она должна прислать специалиста, который проверит жалобу. Если УК официально отказала в перерасчете, этот отказ можно опротестовать в суде.

Проверить корректность расчетов

Жилец не обязан оплачивать некорректно выставленные счета. Если в платежке указана заведомо неверная сумма, нужно вызвать представителей управляющей компании на дом и потребовать составить по показаниям счетчиков акт с верными данными. На основании этого документа и заявления собственника проводится перерасчет.

Зафиксировать свое отсутствие

Если жильцы квартиры надолго уезжают, можно провести перерасчет за те услуги, которые оказываются по нормативам. Для этого нужно написать в управляющую компанию заявление, приложив к нему документы, доказывающие отсутствие путевку, справку с работы о командировке, справку от председателя садоводческого товарищества, справку о нахождении в больнице и т.д.

«Убрать» лишних жильцов

Платеж за многие услуги (вывоз мусора, сбор на общедомовые нужды и т.д.) зависит от числа зарегистрированных в жилище людей. При этом среди прописанных могут быть выросшие дети, которые давно живут отдельно, бывшие супруги, так и не оформившие регистрацию в другом месте и т.д. Чтобы сократить платежи, люди, которые временно проживают не по своему адресу, должны уведомить об этом управляющую компанию. Бывшие члены семьи также освобождаются от платы, если докажут постоянное проживание по другому адресу, независимо от фактической регистрации.

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