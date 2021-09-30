Россияне перешли на онлайн-шопинг

Пандемия внесла коррективы в покупательские привычки россиян. Каждый пятый житель страны стал более скептически относиться к офлайн-шопингу. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на исследование международной платежной системы Visa. В нем приняли участие 1000 респондентов от 18 лет из США и по 500 респондентов от 18 лет из Бразилии, Канады, Германии, Гонконга, Ирландии, России, Сингапура и ОАЭ.

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«В отличие от других стран-участниц исследования, потребители в России не стали чаще ходить в магазины в течение последнего года. Так ответили 57% опрошенных россиян (40% по миру), лишь четверть (23%) потребителей в России стали чаще ходить в обычные магазины за прошедший год, еще 19% стали более настороженно относиться к покупкам в офлайне. При этом среди миллениалов больше тех, кто стал посещать обычные магазины (55%)», — отметили авторы исследования.

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Более трети россиян (36%) убеждены в том, что из-за пандемии способ оплаты покупок навсегда изменился. Как показало исследование, в июне число бесконтактных транзакций по картам Visa в России составило более 1 миллиарда в месяц. 74% российских покупателей надеются найти терминалы бесконтактной оплаты в любом магазине, а 30% опрошенных не будут ничего покупать в магазинах, где принимают только наличные деньги. Причина заключается в том, что россияне (53%) считают бесконтактную оплату одним из надежных способов защиты от коронавируса (для 53% респондентов). Также это связано с постепенным отказом от наличных, указывают авторы исследования.

В то же время граждане России стали чаще совершать покупки в магазинах у дома. Если в ноябре 2020 года лишь 39% респондентов покупали половину товаров в таких торговых точках, то сейчас – 49%.