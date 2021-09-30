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Что вынуждает россиян менять работу

Лера Букина
17 минут назад

Около трети россиян (31%) считают профессиональное выгорание веской причиной для смены работы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования, проведенного порталом «Работа в России». Его участниками стали более 33 тысяч человек из всех регионов страны.

Что вынуждает россиян менять работу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Участники опроса также обозначили причины, в связи с которыми у людей возникает желание сменить профессию. Так, по мнению респондентов, чаще всего (37%) это происходит из-за желания повысить доход и из-за профессионального выгорания (31%). По мнению каждого пятого (20%) респондента, люди меняют профессию из-за отсутствия перспективы карьерного роста», – заявили аналитики.

12% респондентов допускают, что причиной смены работы может стать состояние здоровья, не позволяющее работать по профессии.

Что касается выгорания, то 51% участников опроса убеждены в том, что кризиса можно избежать, если человек сразу нашел себя в профессии. Каждый пятый опрошенный полагает, что кризис начинается после 30 лет, менее четверти (21%) – после 40 лет, 7% – после 50 лет.

Ранее стало известно, что финансовые вопросы вызывают беспокойство у 76% российских мужчин и 80% женщин. Об этом свидетельствуют данные исследования Райффайзенбанка. Лишь 3% женщин и 6% мужчин никогда не испытывают тревоги из-за денег.

Личный счет,Райффайзенбанк Австрия,
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