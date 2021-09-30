В конце сентября жители Красноярского края и Магаданской области заметили, что с полок в магазинах исчезла лапша быстрого приготовления марки «Доширак». По информации издания NGS24, проблему с поставками подтвердили и представители торговых сетей. Судя по всему, проблемы возникли на заводе «Доширака» в Рязани.

Ранее сообщалось, что компания «Доширак Рус» намерена инвестировать в него 1,5 млрд рублей.

«Завод "Доширак" приостановил производство. В павильонах уже его не найти. Сама работаю курьером, у нас эти заказы висят, изо дня в день переходят. Почти две тонны висит в заказах. И неизвестно, когда он появится в наличии. Дефицит уже есть», — рассказала изданию курьер федеральной продуктовой сети.

Журналисты попробовали сделать заказ на сайтах красноярских гипермаркетов, однако и там товара не оказалось.

«Действительно, производители лапши "Доширак" предупредили нас о том, что по техническим причинам на заводе остановили производственные линии. Поставки лапши этой марки в течение нескольких месяцев будут осуществляться не в полном объёме. Возобновить полноценные отгрузки товара производители обещают к концу года», — рассказал руководитель коммуникационного центра компании «Командор» Дмитрий Болотов.

По данным TJournal, с такой же проблемой столкнулись и жители Магаданской области: местные СМИ сообщают, что лапша полностью отсутствует во многих торговых точках и на складах. Представительство завода в Рязани не ответило на звонки журналистов.

В Сети есть информация о том, что завод закрылся по техническим причинам.

В феврале 2021 года сообщалось, что компания «Доширак Рус» собирается инвестировать 1,5 млрд рублей в предприятие. Бизнесмены хотели провести реконструкцию завода и запустить дополнительную линию производства лапши.