Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Ваша машина в зоне риска: эксперт оценил список наиболее угоняемых в РФ машин

Роман Кирьянов
57 минут назад

Какие машины сейчас наиболее популярны у автоугонщиков и почему?

Ваша машина в зоне риска: список самых угоняемых в РФ авто
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Автоэксперт Игорь Моржаретто прокомментировал для "Рамблера" список самых угоняемых автомобилей России, составленный РБК Autonews на основании данных компании "РЕСО-Гарантия".

Видео дня

Hyundai Creta - один из самых продаваемых автомобилей бренда. Этот кроссовер, как правило, продается не на вторичном рынке, и покупатели обычно страхуют ее после покупки.

"Модель популярная, причем популярная со всех точек зрения. Неудивительно, что и у угонщиков тоже. Машина покупается новой, так что ее можно выгодно перепродать", - считает Моржаретто.

Эти же тезисы можно применить и к другим автомобилям бренда - Tucson, Santa Fe и Solaris. Все это - популярные автомобили среднего ценового сегмента, владельцы которых предпочитают страховать их при покупке, а угонщики считают особенно выгодным сбыт новых моделей.

Отдельно Моржаретто отметил Kia Rio и Sportage - одну из самых популярных моделей легкового автомобиля в РФ. Его распространенность обуславливает и высокое количество угонов.

"Машин таких много, их легко перепродать, разобрать, найти их потом очень сложно", - заявил он.

Популярность у угонщиков премиального Lexus lx Моржаретто связывает с тем, что эта модель сейчас одна из самых актуальных в этом ценовом сегменте. А большое количество машин какой-то модели всегда упрощает угонщикам ее сбыт.

"Модели премиальных марок вообще популярны, потому что можно получить большую выгоду за счет одной единственной продажи. Lexus тут всегда стабильно в первых рядах"

Эксперт также отметил, что количество автоугонов в последние годы идет на убыль, и он не видит причин для изменения этого тренда.

"Последние несколько лет количество угонов уменьшается. Стали устанавливать более совершенные системы защиты, МВД стали лучше работать, видимо. Самое главное - у нас южная граница закрыта, а через Казахстан шел основной поток вывоза из РФ угнанных авто"

В то же время, Моржаретто отметил, что оставляемые страховыми компаниями рейтинги самых угоняемых автомобилей часто отличаются от данных МВД, поскольку речь в них идет именно об автомобилях, застрахованных у конкретного страховщика.

"Данные у уголовного розыска как правило отличаются кардинально. Страховые компании публикуют данные о машинах, застрахованных по КАСКО, а таких у нас процентов 10-15"

РБК в своем материале отмечает, то страховые компании ожидают в октябре всплеска количества угонов. В данный момент их количество сократилось на 27% по отношению к уровню прошлого года. В основном это связано с закрытыми границы.

Личный счет,Игорь Моржаретто,РЕСО-гарантия,МВД,РБК,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители