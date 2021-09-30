Ваша машина в зоне риска: список самых угоняемых в РФ авто

Какие машины сейчас наиболее популярны у автоугонщиков и почему?

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Автоэксперт Игорь Моржаретто прокомментировал для "Рамблера" список самых угоняемых автомобилей России, составленный РБК Autonews на основании данных компании "РЕСО-Гарантия".

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Hyundai Creta - один из самых продаваемых автомобилей бренда. Этот кроссовер, как правило, продается не на вторичном рынке, и покупатели обычно страхуют ее после покупки.

"Модель популярная, причем популярная со всех точек зрения. Неудивительно, что и у угонщиков тоже. Машина покупается новой, так что ее можно выгодно перепродать", - считает Моржаретто.

Эти же тезисы можно применить и к другим автомобилям бренда - Tucson, Santa Fe и Solaris. Все это - популярные автомобили среднего ценового сегмента, владельцы которых предпочитают страховать их при покупке, а угонщики считают особенно выгодным сбыт новых моделей.

Отдельно Моржаретто отметил Kia Rio и Sportage - одну из самых популярных моделей легкового автомобиля в РФ. Его распространенность обуславливает и высокое количество угонов.

"Машин таких много, их легко перепродать, разобрать, найти их потом очень сложно", - заявил он.

Популярность у угонщиков премиального Lexus lx Моржаретто связывает с тем, что эта модель сейчас одна из самых актуальных в этом ценовом сегменте. А большое количество машин какой-то модели всегда упрощает угонщикам ее сбыт.

"Модели премиальных марок вообще популярны, потому что можно получить большую выгоду за счет одной единственной продажи. Lexus тут всегда стабильно в первых рядах"

Эксперт также отметил, что количество автоугонов в последние годы идет на убыль, и он не видит причин для изменения этого тренда.

"Последние несколько лет количество угонов уменьшается. Стали устанавливать более совершенные системы защиты, МВД стали лучше работать, видимо. Самое главное - у нас южная граница закрыта, а через Казахстан шел основной поток вывоза из РФ угнанных авто"

В то же время, Моржаретто отметил, что оставляемые страховыми компаниями рейтинги самых угоняемых автомобилей часто отличаются от данных МВД, поскольку речь в них идет именно об автомобилях, застрахованных у конкретного страховщика.

"Данные у уголовного розыска как правило отличаются кардинально. Страховые компании публикуют данные о машинах, застрахованных по КАСКО, а таких у нас процентов 10-15"