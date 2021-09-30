Налоги с россиян предложили собирать раньше

Законодательное собрание Владимирской области внесло в Госдуму законопроект, предлагающий перенести уплату трех налогов с декабря на сентябрь. Об этом рассказали «Известия».
В инициативе владимирских депутатов идет речь о транспортном, имущественном и земельном налогах.
По мнению парламентариев, срок уплаты этих налогов не позднее 1 декабря «отрицательно влияет на сбалансированность региональных и местных бюджетов».
Авторы проекта заявили, что из-за этого бюджеты регионов (в частности, дорожные фонды) наполняются неравномерно.
«Это приводит < > к отсутствию в течение года необходимого объема средств для исполнения возложенных полномочий и принятых расходных обязательств», - подчеркивается в пояснительной записке к документу.
Госдума планирует рассмотреть законопроект в октябре.
«Авторы законопроекта правы в том плане, что когда деньги собираются в конце года, то их не успевают потратить, а следовательно, они уходят в федеральный бюджет», - так идею прокомментировал депутат Госдумы от КПРФ Николай Арефьев.
В то же время он отметил, что из-за переноса налогов всю финансовую отчетность пришлось бы переносить на сентябрь.
Политтехнолог Александр Твердов заявил «Известиям», что перенос может не понравиться населению: в конце лета - начале осени люди тратятся на подготовку детей к школе и автомобилей к зиме, дополнительные траты в их планы не входят.
В Министерстве финансов ранее назвали налоговую нагрузку россиян одной из самых низких в мире. В ведомстве подчеркнули, что во многих странах ставки НДФЛ достигают 35 процентов, а в России они составляют всего 13 и 15 процентов, причем последняя применяется лишь для доходов более 5 млн рублей в год.