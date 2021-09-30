В России увеличат МРОТ

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2022 году в России вырастет на 6,4% и составит 13,6 тысячи рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минтруда РФ.
«Минимальный размер оплаты труда увеличится в будущем году на 6,4%. По предварительным данным, размер МРОТ в 2022 году будет составлять 13 617 рублей», - уточнили ведомстве.
Проект федерального закона, устанавливающего МРОТ на очередной год, в настоящее время дорабатывают. Документ вынесут на рассмотрение Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, рассказали в министерстве.
Напомним, МРОТ составляет 42% от медианной заработной платы, которую рассчитывает Росстат. Медианная заработная плата представляет собой размер заработной платы, больше и меньше которой получают 50% работающего населения.
Как рассказали в Минтруде со ссылкой на сведения Росстата, медианный доход в прошлом году составлял 27 036 рублей, что на 2,5% превышает значения 2019 года и на 1,6% больше прогнозных показателей. В 2020 году медианная заработная плата была равной 32 422 рубля, что на 6,4% больше значений 2019 года.