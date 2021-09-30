Ожидания и реальность: сколько зарабатывают мужчины и женщины в России

«Рамблер» собрал последние данные об условиях работы мужчин и женщин в России, а также о зарплатных ожиданиях представителей разных полов и самых высокооплачиваемых вакансиях.

Желаемый доход мужчин и женщин в России

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В среднем россияне хотели бы зарабатывать 119 300 рублей в месяц. При этом уровень желаемых доходов сильно зависит от гендера, свидетельствуют результаты исследования «Работа.ру».

Мужчины хотели бы получать 128 300 рублей в месяц, а женщины — 87 900 рублей. Таким образом, желаемая зарплата мужчин на 46 процентов выше, чем у женщин. Отмечается, что зарплатные ожидания снизились с начала лета. Тогда в среднем желаемая зарплата была 131 600 рублей в месяц, мужчины называли сумму в 144 300 рублей, а женщины — 107 тысяч рублей.

Лучшие работодатели для женской карьеры

Forbes Woman провел исследования, в ходе которых оценивались условия работы женщин в компаниях по 18 метрикам, объединенным в пять блоков с разными весами: гендерный состав (25%), оплата труда (25%), карьерные возможности (25%), корпоративные программы (15%), особые заслуги (10%). Высший балл за равенство в оплате труда достался компании Adidas. Она поддерживает сотрудниц, уходящих в декретный отпуск или отпуск по уходу за ребенком, а также и системно помогает им на этапе возвращения на работу.

Высшие баллы за гендерный состав и особые заслуги получила компания Procter & Gamble. Она публично выступает за гендерное равенство и ведет специальные кампании, борясь с гендерными стереотипами.

Первое место в рейтинге досталось компании «Данон», в которой у женщин средняя зарплата выше, чем у мужчин.

Минимальная зарплата мужчин и женщин в России

В текущем году Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) как для мужчин, так и для женщин равен 12 792 рубля, в 2020-м был 12 130 рублей. В следующем году, как ожидается, МРОТ вырастет на 825 рублей, до 13 617 рублей. К 2025 году минимальная зарплата для россиян, работающих на полную ставку, согласно прогнозу Минтуда, превысит 16 тысяч рублей в месяц.

Во временных проектах женщины зарабатывают больше мужчин

Международное кадровое агентство Kelly Services провело исследование, в ходе которого выяснилось, что среднемесячный доход женщин (46 000 руб), занятых на временных проектах, опережает доходы мужчин (38 600 руб) на 16%. Об этом рассказывал портал TAdviser.ru. Отмечалось, что первый пик в карьере и зарплате у женщин приходится на возраст 28-32 лет, а затем их доходы постепенно снижаются. Специалисты связали сокращение зарплат женщин в среднем возрасте с совмещением ими карьеры с воспитанием детей и заботой о семье.

Следующий пик в карьере у женщин приходится на возраст 58 лет, а затем на 62 года. К этому возрасту дети уже достигают самостоятельности, в связи с чем женщины могут уделять больше времени и внимания работе. При этом мужчины, как правило, достигают первого пика в карьере только к 40-42 годам, но к к 62 годам обгоняют женщин по среднему доходу.

Самые высокооплачиваемые вакансии

Согласно исследованию «Работа.ру», проведенному на базе вакансий сервиса, в сентябре наиболее высокооплачиваемыми вакансиями стали генеральный директор образовательного центра, разработчик, руководитель отдела продаж и системный аналитик.

Самую высокую зарплату (до 300 тыс. рублей в месяц) готовы предложить кандидату на вакансию генерального директора образовательного центра. Работа предполагает управление компанией, развитие продаж и ненормированный рабочий день.

До 250 тыс. рублей может получать разработчик приложений, до 200 тыс. рублей - руководитель отдела продаж в онлайн-школе 3D-моделирования, а также системный аналитик в ИТ-компании.

Более 180 тыс. рублей может получать ведущий программист, готовый работать на платформе 1С, а до 140 тыс. рублей - менеджер отдела сопровождения и менеджер по рекламе в финансовой компании. До 100 тыс. рублей готовы предложить преподавателю химии в онлайн-школе и разработчику на 1С-Битрикс.

Доля недовольных своей зарплатой россиян

Более половины жителей России назвали размер своей зарплаты неудовлетворительным, однако оказались довольны графиком работы и условиями труда. Об этом сообщало РИА Новости со ссылкой на исследование, проведенное Росстатом.

По данным ведомства, доля тех, кто считает свой доход с основного места работы удовлетворительным, не превышает 44 процентов от всех жителей страны. Не вполне довольными своим заработком оказались 47,1 процента граждан, совсем не довольными — 8,8 процента. Об удовлетворении своей зарплатой чаще высказывались мужчины — 46,4 процента, чем женщины — 41,3 процента.

При этом условиями своей работы, по данным специалистов, остались довольны 75,9 процента россиян; режимом работы — 82,8 процента, выполняемыми обязанностями — 77,1 процента. Моральное удовлетворение от труда получают 74 процента жителей страны, а полную профессиональную удовлетворенность — 67,9 процента граждан.