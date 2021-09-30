Счастье подорожало: россияне рассказали, сколько денег им нужно

Финансовые вопросы — главный источник тревоги для большинства россиян. Об этом свидетельствует исследование, проведенное Райффайзенбанком. О беспокойстве на эту тему заявили 80% женщин и 76% мужчин. Сколько денег нужно жителям разных регионов, чтобы чувствовать себя счастливыми, и откуда берется эта сумма — читайте в подборке «Рамблера».

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Мнение эксперта

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Сумма, которую люди считают «нужной для счастья» — психологическая величина. Она зависит от возраста, пола, места жительства и других социальных показателей, говорит доцент кафедры статистики РЭУ им. Плеханова Ольга Лебединская. Чем старше человек, тем выше эта сумма. У жителей мегаполисов потребности выше, чем у людей из маленьких городов. У людей с более высоким уровнем дохода запросы тоже растут. Однако в среднем для удовлетворенности жизнью нужно три месячные зарплаты, рассказала она агентству «Прайм».

В 2010 году вышло исследование американского психолога Дэниела Канемана и экономиста Ангуса Дитона, согласно которому счастье человека зависит от денег, если его доход — от $60 тыс. в год (примерно средняя зарплата в США) до $120 тыс. в год. При более высоком доходе связь ослабевает.

В деньгах ли счастье

В ходе опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного в 2017 году, 89% респондентов смогли назвать точную сумму ежемесячного дохода, который сделает их счастливыми. 8% затруднились ответить. О том, что счастье не в деньгах, заявили только 3% участников исследования.

Средние цифры

Согласно майскому исследованию портала SuperJob, среднестатистическому экономически активному россиянину нужно для счастья 173 тыс. рублей в месяц. Мужчинам в среднем нужно денег больше, чем женщинам — 192 тыс. против 155 тыс. руб. Самые высокие запросы у россиян в возрасте от 35 до 44 лет — 198 тыс. руб. Меньше всего «стоит» счастье молодежи до 24 лет —130 тыс. руб. в месяц. В предыдущем аналогичном исследовании соотношение было аналогичным, но суммы ниже — средняя составила 166 тыс. рублей в месяц.

В апреле 2020 года счастье россиян оценивалось в среднем в 155 тыс. рублей. При этом в октябре 2019 года среднестатистический показатель составлял 161 тыс. рублей. В 2017 году счастье было еще дороже — 184 тыс. рублей в месяц.

Самые «жадные» регионы

Больше всего денег для счастья нужно жителям Москвы (224 тыс. рублей в месяц) и Владивостока (200 тыс. рублей в месяц). В январе первое место заняли эти же города с почти такими же показателями — 220 тыс. рублей и 200 тыс. рублей.

Самые «скромные» регионы

Самые низкие запросы у жителей Липецка (137 тыс. рублей), Оренбурга (136 тыс. рублей) и Кирова (132 тыс. рублей в месяц).

«Нормальная жизнь» дешевле счастья

В сентябре 2021 года холдинг «Ромир» опубликовал результаты очередного опроса о сумме, необходимой для нормальной жизни. Респонденты отвечали, сколько денег в их населенном пункте требуется для нормальной жизни семьи из трех человек.