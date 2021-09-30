В России изменят коэффициент расчета пенсий

Правительство России в рамках проекта федерального бюджета на 2022 год внесло в Госдуму законопроект об изменениях коэффициента расчета пенсий, сообщает РБК.

Речь идет о так называемом понижающем коэффициенте, который применяется к пенсиям бывших военнослужащих и приравненных к ним лиц. Правительство предлагает повысить его с 1 января 2022 года с текущих 0,7368 до 0,74, то есть на 0,43%.

Проект федерального бюджета предусматривает также индексацию с 1 октября 2022 года денежного довольствия военнослужащих и приравненных к ним лиц на 4%. К этому показателю привязаны «военные» пенсии. Индексация денежного довольствия и повышение коэффициента поможет увеличить пенсии военных и силовиков на 4,45%.

Понижающий коэффициент, используемый для расчета пенсий военных, был введен в 2012 году и составлял 0,54%.

Планировалось, что коэффициент будет ежегодно расти, пока не достигнет единицы. Однако рост коэффициента уже дважды замораживался. Последний раз коэффициент повышался в 2019 году до 0,7368.