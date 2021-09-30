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Компенсацию советских вкладов опять отложили

Вероника Полынина
1 час назад

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о приостановке действия закона о компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке еще на год – до 1 января 2025 года.

Компенсацию советских вкладов опять отложили
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает РИА «Новости», закон о восстановлении сбережений граждан был принят в 1995 году. Восстановление сбережений должно было осуществляться путем перевода их в целевые долговые обязательства РФ с использованием долгового рубля, где стоимость одного долгового рубля определяется исходя из изменения соотношения контрольной стоимости необходимого социального набора и его базовой стоимости, а базовая стоимость набора установлена в 464 рубля СССР.

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При этом необходимая законодательная база для перевода вкладов в целевые долговые обязательства РФ не принята до сих пор. Из-за отсутствия этих законов и источников финансового обеспечения действие закона ежегодно приостанавливается с 2003 года.

В правительстве считают, что для погашения всех обязательств в 2022 году понадобилось бы 49,7 триллиона рублей, в 2023 году – 51,8 триллиона, в 2024 году – 53,9 триллиона рублей.

Напомним, что, согласно закону 1995 года, восстановлению подлежат вклады, помещенные до 20 июня 1991 года в Сбербанк и до 1 января 1992 года - в организации госстрахования РФ и госбумаги СССР и РСФСР.

Личный счет,Сбербанк России,Госдума,Правительство РФ,
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