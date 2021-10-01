За использование иностранных электронных кошельков потребуют отчет

Граждан России с середины 2021 года обязали отчитываться о движении денежных средств по иностранным электронным кошелькам, сообщает РИА Новости.

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С 1 октября россиян начинают штрафовать за непредоставление данной информации в налоговую. Изменения внесены в Кодекс об административных правонарушениях. Отмечается, что необходимо отчитываться в том случае, если иностранные электронные кошельки в течение года пополняются более чем на 600 тысяч рублей, либо на эквивалентную сумму в иностранной валюте.

Отчетность подается за календарный год, до 1 июня года, следующего за отчетным. То есть подать отчет за текущий год необходимо не позднее 1 июня 2022 года. Отчет передается в электронном виде через личный кабинет налогоплательщика, лично или по почте.

Отмечается, что внимательно к нововведению следует отнестись фрилансерам или предпринимателям, которые принимают оплату за свои услуги через зарубежные системы электронных денег.

Через электронные кошельки в год совершается больше 2 млрд операций на сумму более 1,7 трлн рублей. Электронные кошельки, в частности, широко применяются для оплаты покупок в интернет-магазинах.