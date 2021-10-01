До ₽50 тысяч: дачников припугнули штрафом за мусор

По действующему законодательству дачники, являющиеся собственниками или пользователями земельных участков, должны убирать различные виды мусора и иные отходы своей придомовой территории. Об этом заявил агентству «Прайм» ведущий юрист «Евразийской Юридической Ассоциации "Сенатор"» Сергей Савельев. Как он пояснил, земельный участок граждане должны использовать строго по своему целевому назначению. Складирование различных бытовых отходов, организация свалок, загрязнение территории и порча земли запрещены.

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«За невыполнение этой обязанности дачники могут быть привлечены к административной ответственности по ч. 4 ст. 8.8 КоАП РФ и на них может быть наложен административный штраф от 20 до 50 тысяч рублей», — подчеркнул он.

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Дачнику грозит штраф в размере 3-5 тысяч рублей, если складирование мусора или отходов на дачном участке повлекло за собой порчу земли, предупредил Савельев.

Также сегодня в России действуют единые правила противопожарного режима. Зачастую дачники сжигают скопившийся бытовой мусор на своих дачных территориях и не осознают, что из-за разведения костров и использования открытого огня можно навредить здоровью человека, повредить или уничтожить имущество, отметил юрист. В таком случае нарушителя привлекут к административной ответственности по ст. 20.4 КоАП РФ. Ему грозит административный штраф в размере от 2 до 5 тысяч рублей.

«Таким образом, дачникам, сжигающим мусор на своем участке, необходимо быть осторожными и неукоснительно соблюдать правила противопожарного режима», — подытожил Савельев.