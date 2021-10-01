От 100 тысяч: самые высокооплачиваемые вакансии для пенсионеров

Сервис «Работа.ру» ко Дню пожилых людей, который отмечается 1 октября, подобрал вакансии с зарплатой 100 - 175 тыс. рублей в месяц для людей предпенсионного и пенсионного возраста в России. Об этом пишет ТАСС.

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Среди высокооплачиваемых вакансий, «на которых работодатели будут рады видеть соискателей разных возрастов, в том числе предпенсионных и пенсионных лет», оператор по добыче нефти и газа в Мегионе. Работодатель предлагает зарплату 170-175 тыс. рублей в месяц и ждет от соискателей профессиональное образование не ниже среднего, стаж работы от одного года, квалификацию 5-го разряда, а также знание технических характеристик оборудования и физико-химических свойств нефти, газа и конденсата.

От 145 тыс. рублей ежемесячно готовы платить опытному сварщику на машиностроительном заводе в Санкт-Петербурге. Претенденты на это место должны иметь стаж не менее пяти лет, навык работы с высоколегированными жаропрочными сталями, квалификацию от 4-го разряда, а также уметь читать чертежи и выполнять сварку во всех пространственных положениях.

Высокие зарплаты предлагаются также машинисту паровой передвижной депарафинированной установки в Новом Уренгое (до 145 тыс. рублей в месяц) и геодезисту в Красноярском крае (от 120 тыс. рублей). Домработнице в Москве обещают до 120 тыс. рублей, а шеф-повару в Хабаровске — от 100 тыс.