Лучшее время для покупки валюты: совет экономиста

До конца года повышенный уровень ставок и благоприятная конъюнктура на сырьевых рынках будут поддерживать рубль. Об этом агентству «Прайм» заявил старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Максим Петроневич. Он считает, что валюту лучше покупать во второй половине месяца, а не в первой.

Фото: РИА Новости РИА Новости

К концу года ожидается уровень 72-73 рубля за доллар и 83,0-84,0 рубля — за евро, полагает эксперт. Из этого следует, что существенных скачков быть не должно, однако Петроневич не рекомендует откладывать покупку на конец года.

«С учетом рисков ухудшения двусторонних отношений между Россией и США в случае расширения санкций на операции с российским госдолгом имеет смысл покупать валюту постепенно», — подчеркивает он.

Также, по словам эксперта, ближе к концу каждого месяца начинается активная продажа компаниями валюты для налоговых выплат. В этой связи есть смысл покупать ее во второй половине месяца, а не в первой.

Вместе с тем приобретать валюту, как считает экономист, не так уж выгодно. Доходность российских 10-летних ОФЗ, доступных любому гражданину, достигает 7,3%, а самые лучшие с точки зрения надежности корпоративные бумаги имеют доходность более 8%. В то же время доходность 10-летних российских гособлигаций в долларах США не превышает 1,9%, и ее нужно дополнительно уменьшить на величину издержек при конвертации, отметил Петроневич.

Риск новых санкций и ослабление валют развивающихся рынков не помешали рублю существенно укрепиться в последнее время, отметил эксперт. При этом активная фаза сентябрьского налогового периода закончилась, и на валютном рынке может произойти некоторая коррекция, предположил Петроневич.