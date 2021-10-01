Топ-5 российских отраслей с выросшими в три раз зарплатами

За последние десять лет средняя номинальная зарплата (зарплата по трудовому договору) сотрудников сельской отрасли, рыбной промышленности и лесного хозяйства в России выросла почти в три раза. Об этом рассказали «Известия» со ссылкой на рейтинг, составленный экспертами РЭУ имени Плеханова.

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По данным газеты, в рыболовстве и рыбоводстве работники зарабатывают в среднем более 108 тыс. рублей.

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Второе место по темпам роста зарплат заняли сферы здравоохранения и социальных услуг (рост на 277,1 процента). Доцент кафедры экономической статистики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская рассказала, что зарплаты в этих сферах подстегнули майские указы президента, региональные программы поддержки здравоохранения и пандемийные выплаты.

В 2017 году средняя номинальная зарплата врача составляла 56,4 тыс. рублей, а в 2020-м она достигла 91,7 тыс. рублей и остается примерно такой же в 2021-м. Средняя зарплата младшего медперсонала выросла на 178,55 процента и в 2021 году достигла 38,2 тыс. рублей.

Замыкают тройку лидеров по росту зарплат (на 266 процентов) работники сферы образования. Зарплаты педагогов заметно варьируются в зависимости от региона. К примеру, в московском департаменте образования и науки среднюю зарплату учителя столичной школы оценивают в 117 тыс. рублей. В Томской области средний заработок учителя достигает 37,9 тыс. рублей.

В топ-5 по темпам увеличения окладов (на 257,3 и 242,6 процента соответственно) также вошли металлургическое и химическое производства.

По данным Росстата, в целом с 2011 по 2021 год среднемесячная номинальная зарплата в стране выросла в 2,3 раза и достигла 58,8 тыс. рублей.

В марте 2021 года РИА Новости опубликовало рейтинг российских зарплат. Первое место в нем заняли сахалинские нефтяники, их доход в среднем составляет около 380 тыс. рублей в месяц.

На втором месте оказались московские финансисты с зарплатами в 187 тыс. рублей, а третье досталось работникам добывающей отрасли из Ямало-Ненецкого автономного округа (174 тыс. рублей в месяц в среднем).

В топ рейтинга также вошли IT-специалисты из Санкт-Петербурга (161 тыс. рублей), чукотские добытчики металлических руд (145 тыс. рублей), работники сельского и лесного хозяйства Мурманской области (144 тыс. рублей), а также камчатские рыболовы и рыбоводы (121 тыс. рублей).