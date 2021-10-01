До ₽10 тысяч: в октябре часть пенсионеров получат прибавку

1 октября в России отмечается День пожилого человека. Часть пенсионеров получат разовую выплату. Централизованных выплат из ПФР не будет, дополнительные средства начисляются не во всех регионах России, заявил в интервью Life.ru ведущий юрист Европейской юридической службы Павел Кокорев.

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Губернатор Ярославской области ввел ежегодную выплату ко Дню пожилых людей в размере 500 рублей для неработающих пенсионеров органов государственной власти Ярославской области, иных государственных органов и госучреждений региона.

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По словам Кокорева, в Рязанской области власти предусмотрели ежегодную денежную выплату в размере 500 рублей для граждан, достигших возраста 90 лет. Ее начислят в беззаявительном порядке.

В Ненецком автономном округе определенных категорий пенсионеров ждет выплата в 10 тысяч рублей. В Челябинской области к празднику пенсионеры получат по 700 рублей.

В Нижегородской области на ежегодную единовременную денежную выплату в 1000 рублей на оздоровление к 1 октября могут рассчитывать инвалиды Великой Отечественной войны, участники Великой Отечественной войны, а также бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.

Участникам Великой Отечественной войны, лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лицам, награжденным нагрудным знаком «Жителю блокадного Севастополя» направят по 500 рублей. Нетрудоспособным вдовам (вдовцам) умерших участников Великой Отечественной войны, не вступившим в повторный брак и проживающим в семьях, выплатят по 250 рублей.

«Конечно, выплаты есть не во всех регионах, и суммы значительно различаются. Это связано с состоянием местных бюджетов. Везде разные возможности для выплат. Тем не менее курс на повышение социальных выплат уже задан», — заявил изданию экономист, топ-менеджер в области финансовых коммуникаций и корпоративной социальной ответственности Андрей Лобода.

«Выплаты ко Дню пожилых могут быть установлены не только региональным законодательством, но и на уровне муниципалитетов», — отметил Кокорев.

Это касается в большинстве своем людей, ушедших на пенсию с должностей муниципальной службы, муниципальных предприятий и учреждений, указал он. В частности, в Нижнем Тагиле Свердловской области такую единовременную выплату установили неработающим пенсионерам, зарегистрированным там по месту жительства, ушедшим на пенсию из муниципальных предприятий, учреждений, финансируемых из местного бюджета. Выплату производят в беззаявительном порядке. Она достигает 400 рублей, указал Кокорев.

Ежегодная доплата отдельным категориям пенсионеров предусмотрена в городе Ишиме Тюменской области и ряде других муниципалитетов. Так, пенсионерам в возрасте от 75 до 79 лет включительно направляют по 200 рублей, от 80 до 89 лет включительно — по 300 рублей, от 90 лет и старше — по 500 рублей. Для людей, награжденных знаком «За заслуги перед городом», достигших 1 октября текущего года возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, предусмотрена выплата в размере 500 рублей, уточнил Павел Кокорев.