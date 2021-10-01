От чего будет зависеть курс рубля в октябре. 5 факторов

В сентябре российская валюта продемонстрировала устойчивость к колебаниям на мировых энергетических рынках. Что дальше? Преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук в беседе с «Российской газетой» перечислил пять факторов, которые будут влиять на волатильность российской валюты в октябре.

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Прежде всего он указал на рост доли иностранцев в государственных ценных бумагах. На 1 сентября она превысила 21%, это более трех триллионов рублей. При этом международные резервы снизились, на 24 сентября они составили $617,9 млрд. Этого достаточно для устойчивости рубля, считает Корнейчук.

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Второй фактор – рост цен на нефть. Стоимость марки Brent достигает $78 за баррель. Из-за высокой стоимости газа и недостаточного объема предложения нефти со стороны ОПЕК страны мирового рынка вынуждены наращивать потребление сырой нефти, из-за чего цены продолжат расти. Корнейчук ожидает дальнейшего подорожания «черного золота» до $81-82 за баррель в октябре.

Третье, о чем не стоит забывать, – возможные санкции США против газопровода «Северный поток-2» и суверенного российского долга. По мнению эксперта, такой исход событий маловероятен, но даже при реализации данного сценария это несильно повлияет на курс рубля, так как ни одна из этих мер не является критической.

«В-четвертых, ФРС США объявила о намерениях начать сворачивать программу количественного смягчения QE по вливанию денежных средств в американскую экономику. Но на сегодня мы не видим никаких признаков ее начала в октябре. Поэтому этот фактор пока не будет оказывать влияния на курс рубля», – отметил Корнейчук.

Наконец, октябрь является базовым месяцем по уплате налогов юридическими лицами. Продажа экспортной выручки способствует укреплению рубля, заявил экономист.