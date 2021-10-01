Россиянам не хватит зимней одежды

Российские компании по производству одежды и обуви сообщили о задержках в поставках своей продукции из Китая. В частности, с такой проблемой столкнулись Melon Fashion Group (бренды Zarina, befree, Love Republic и Sela), сети «Эконика» и Akhmadullina Dreams. Об этом пишут «Известия».

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Как сообщает издание, на китайско-российской границе более 1 тысячи фур уже месяц не могут пройти погранконтроль. В ФТС заявили, что КНР на фоне пандемии ввела квоты на пропуск грузовиков, установив лимит в 130 машин в сутки. Не всем из них удается пройти российскую таможню в тот же день. Еще одна причина затора - несоблюдение перевозчиками новых процедур ввоза товаров.

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«Для нас это существенная проблема, поскольку у нас четыре крупных бренда и очень большие объемы производства на китайских фабриках», — заявил изданию генеральный директор Melon Fashion Group Михаил Уржумцев.

Китай является лидером импорта товаров легкой промышленности по абсолютным показателям, отметила генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс. На него приходится 43% от мирового объема импорта данных товаров в Россию. По прогнозу Лебсак-Клейманс, возможные недопоставки составят примерно 10% рынка. Речь идет о коллекциях зимы и даже весны, магазины могут недополучить прибыль, добавила она.

Из-за задержек в поставках товара растет его стоимость, заявил генеральный директор сети «Эконика» Алеко Илиопуло.

«Но мы не можем повышать цены прямо пропорционально расходам, так как клиенты могут быть не готовы покупать дороже. Пока логистические расходы ложатся на компанию. Повышение в цене может составить 3–5%. Но финальная цена будет скорректирована рыночными условиями», — подчеркнул он.

В компании допускают, что задержки в поставках могут продлиться до февраля 2022 года.