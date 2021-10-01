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Московские зарплаты в IT-секторе резко выросли

Лера Букина
12 минут назад

Средние зарплаты специалистов, которые заняты в IT-секторе и работают в Москве, за два года увеличились почти на 40%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование портала SuperJob и Московского физико-технического института.

Московские зарплаты в IT-секторе резко выросли
Фото: ТАССТАСС

«Средние рыночные заработные платы в сфере информационных технологий в Москве за два года выросли на 39,5%. Заработные платы молодых IT-специалистов также растут. Если в 2019 году начинающие программисты PHP могли рассчитывать на доход до 80 тысяч рублей, то сегодня до 110 тысяч рублей», — указали авторы исследования.

Также отмечается, что аналитикам больших данных и разработчикам Java сразу после вуза могут платить до 130 тысяч рублей в месяц, однако такой уровень зарплаты работодатели готовы предложить только выпускникам лучших технических университетов и институтов. При этом они должны иметь портфолио выполненных проектов.

По уровню зарплат среди выпускников мужчины обгоняют женщин – 91% из них зарабатывают более 100 тысяч рублей в месяц. Из женщин столько получают 69%. От 80 до 100 тысяч рублей получают 14% женщин и 5% мужчин.

Ранее сообщалось, что россияне в среднем хотят получать 119 300 рублей в месяц. Такими данными поделился сервис «Работа.ру». При этом мужчины хотели бы получать 128 300 рублей в месяц, а женщины — 87 900 рублей.

Личный счет,РИА Новости,
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