Московские зарплаты в IT-секторе резко выросли

Средние зарплаты специалистов, которые заняты в IT-секторе и работают в Москве, за два года увеличились почти на 40%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование портала SuperJob и Московского физико-технического института.

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«Средние рыночные заработные платы в сфере информационных технологий в Москве за два года выросли на 39,5%. Заработные платы молодых IT-специалистов также растут. Если в 2019 году начинающие программисты PHP могли рассчитывать на доход до 80 тысяч рублей, то сегодня до 110 тысяч рублей», — указали авторы исследования.

Также отмечается, что аналитикам больших данных и разработчикам Java сразу после вуза могут платить до 130 тысяч рублей в месяц, однако такой уровень зарплаты работодатели готовы предложить только выпускникам лучших технических университетов и институтов. При этом они должны иметь портфолио выполненных проектов.

По уровню зарплат среди выпускников мужчины обгоняют женщин – 91% из них зарабатывают более 100 тысяч рублей в месяц. Из женщин столько получают 69%. От 80 до 100 тысяч рублей получают 14% женщин и 5% мужчин.