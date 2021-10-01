Какую зарплату хотели бы получать пенсионеры

Средняя ожидаемая зарплата у пенсионеров в России составляет 41,7 тысячи рублей, сообщает «Прайм» со ссылкой на исследование HeadHunter.

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Отмечается, что доля резюме россиян пенсионного возраста в общем объеме предложения на рынке труда в стране оценивается всего в 1%. В основном это жители Ленинградской (1,4%), Калининградской (1,3%) и Московской (1,2%) областей.

Чаще всего резюме граждан пенсионного возраста можно увидеть в профессиональных сферах «Домашний персонал» (7,1% от всех резюме), «Наука, образование» (2,6%), «Безопасность» (2,4%), «Медицина, фармацевтика» (2,2%) и «Бухгалтерия» (1,9%).

«Наиболее высокие ожидания по зарплате – у пенсионеров Камчатского края (80 тысяч), Сахалинской области (75 тысяч) и Ямало-Ненецкого АО (70 тысяч). В среднем по России зарплатные ожидания пенсионеров составляют 41,7 тысячи рублей», — говорится в сообщении.

На самый большой оклад рассчитывают пенсионеры, пытающиеся найти работу в сфере добычи сырья (99,2 тысячи рублей), а также в высшем менеджменте (93,3 тысячи). Самые скромные зарплатные ожидания – у пенсионеров из сферы безопасности (25,5 тысячи рублей) и рабочего персонала (29 тысяч).