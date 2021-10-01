Неквалифицированных инвесторов начали тестировать. Как теперь торговать на бирже

С 1 октября неквалифицированные инвесторы в России обязаны сдавать тесты на знание сложных финансовых инструментов, чтобы торговать ими. Как сдать тест, и зачем он нужен, разбирался «Рамблер».

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Зачем ввели тестирование?

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Благодаря упрощению входа инвестора-новичка на биржу , простым и удобным интерфейсам, а также «врожденной тяге широких масс к легким деньгам», на фондовых рынках появились люди с полным отсутствием знаний, пояснил «Известиям» генеральный директор Markswebb Алексей Скобелев.

«В настоящее время в РФ количество неквалифицированных инвесторов превышает 10–11 млн человек, то есть каждый седьмой экономически активный житель России предпочитает рассматривать для себя альтернативные способы приумножения дохода, — отметил генеральный директор финансового маркетплейса Юником24 Юрий Кудряков.

Издание привело данные соцопроса, согласно которым 60% неквалифицированных инвесторов признались, что хоть раз теряли свои деньги на бирже. Однако получить дополнительное образование и знания, чтобы нивелировать риски в будущем, готовы лишь 15% из них.

Банк России с участием саморегулируемых организаций НАУФОР и НФА подготовил ограничения, призванные обезопасить начинающих инвесторов. Теперь при желании приобрести сложный финансовый инструмент потенциальные инвесторы должны будут пройти специальное тестирование, пишет ТАСС.

Как пройти тест?

Тест состоит из семи вопросов, из которых четыре - на знания и три - на самооценку инвестора. Для доступа к финансовому инструменту необходимо правильно ответить на все четыре вопроса в блоке «знания». После этого актив станет доступным в течение часа, срочный рынок - на следующий рабочий день.

С 1 октября тестирование должны будут пройти инвесторы, которые намерены совершить необеспеченные сделки, торговать на срочном рынке (фьючерсы и опционы), а также покупать акции компаний, которых нет в котировальных списках, заниматься рискованными и инвестиционными облигациями, иностранными ETF, закрытыми ПИФами и при сделках РЕПО. При этом неквалифицированный инвестор освобожден от теста, если до 1 октября он уже совершал необеспеченные сделки или сделки по покупке аналогичных активов.

Какие в тесте самые простые и самые сложные темы?

Некоторые российские брокеры до запуска официального тестирования предоставили своим клиентам возможность пройти тесты. Так, клиенты «Открытие Инвестиции» с 15 по 24 сентября совершили почти 18 тыс. попыток, из которых успехом увенчались чуть менее половины, пишет «РБК Инвестиции».

По словам гендиректора «Открытие Инвестиции » Юрия Маслова, больше всего попыток, около трех тысяч, было по тесту, связанному с вложениями в закрытые паевые инвестфонды, при этом около 70% из них завершились провалом.

«Кроме того, мы отметили, что клиенты проходят тесты по тем инструментам, с которыми они уже работали. Видимо, люди хотят оценить свои знания. В частности, это видно по результатам теста на необеспеченные сделки — успешно пройдено 78% тестов», — сказал Маслов.

В «БКС Мир инвестиций» отметили, что наибольшую сложность у инвесторов вызвали тесты, связанные с договорами РЕПО и акциями, не включенными в котировальные списки. Для клиентов ФГ «Финам» наиболее востребованными стали тесты по срочному рынку, маржинальным сделкам и структурным облигациям. Проще всего инвесторам дались тесты по темам: иностранные ценные бумаги, акции «второго эшелона», маржинальное кредитование.

Можно ли списать?

В Интернете уже появились готовые ответы на вопросы тестов. Разместившие их авторы сайтов Invest Moda и VC.ru отметили, что сделал это для тех, кто хочет посмотреть, какие темы нужно подтянуть для прохождения теста, и не собираются помогать обманщикам, пишет Forbes.

«Если инвестор реально хочет себя обезопасить, то он честно пройдет тест, если он спишет ответы из публичных источников, то он не сможет потом прийти в Центробанк и сказать: вы меня обманули или вы меня не предупреждали», — заявил автор сайта Invest Moda Степан Ермаков.

В Центробанке публикацию ответов на тесты оценили негативно, и напомнили, что могут передать тестирование «нейтральным по отношению к рынку институтам», если выяснится, что оно проводится нечестно.