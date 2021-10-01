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Только 6% учителей оказались довольны своей зарплатой

Лера Букина
1 час назад

94% российских учителей недовольны своей зарплатой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования образовательной компании MAXIMUM Education. 6% опрошенных устраивает их заработок.

Только 6% учителей оказались довольны своей зарплатой
Фото: ТАССТАСС

Выяснилось, что 22% опрошенных хотели бы зарабатывать в месяц более 100 тысяч рублей. 11% респондентов готовы получать 25-50 тысяч рублей ежемесячно, 34% – от 50 до 75 тысяч в месяц, 33% – от 75 до 100 тысяч.

39% учителей зарабатывают до 25 тысяч рублей, 38% — от 25 до 50 тысяч, 15% — от 50 до 75 тысяч, 8% — от 75 до 100 тысяч, и лишь 1% участников исследования получают более 100 тысяч рублей в месяц.

Чуть менее половины опрошенных (46%) сообщили, что их нагрузка в неделю составляет полторы ставки (27 часов), 26% работают на две ставки (36 часов), 18% — на одну (18 часов), у 7% — более двух, а у 2% - меньше одной.

Ранее сообщалось, что в России определили пять регионов, в которых пройдет эксперимент по уравнению оплаты труда учителей. Это Белгородская, Нижегородская, Сахалинская, Ярославская области и Мордовия. Проект начнется в мае 2022 года.

Личный счет,РИА Новости,
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