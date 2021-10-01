Россиянам назвали неочевидное условие для повышенной пенсии

Пенсионный фонд России (ПФР) напомнил россиянам о неочевидном условии для повышенных выплат. Родители-пенсионеры, чьи дети учатся на очном отделении высших учебных заведений, имеют право получать от государства больше денег. Такое условие названо в сообщении на сайте отделения ПФР по Москве и Московской области.

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«Студенты должны обучаться по основным образовательным программам в российских или иностранных учебных заведениях. Тип и вид организации, в которой обучается ребенок, не имеет значения», — сказано в сообщении ПФР.

Форма обучения тоже не учитывается — на повышенную пенсию могут рассчитывать и родители бюджетников, и тех, кто обучается на платной основе. Выплаты будут производиться до окончания детьми учебного заведения. Однако, если ребенок достигнет 23 лет до выпуска из ВУЗа, то пенсия перестанет быть повышенной.

Ранее ПФР заявил, что с 2022 года в России изменится порядок выплаты некоторых пособий. Теперь вместо региональных органов социальной защиты и Роструда предоставлять их будет Пенсионный фонд. Изменения коснутся пособий неработающим женщинам и женам военнослужащих с детьми, а также жертвам Чернобыльской катастрофы, выплат компенсаций по ОСАГО инвалидам и некоторых других видов выплат — всего их 17.