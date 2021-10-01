Как отдохнуть на курорте и сэкономить: советы эксперта

Представитель офиса по туризму Мальдив Кира Векшина рассказала, что туристы на островах могут сэкономить благодаря бесплатным услугам на территории отелей. Советы Векшиной опубликовала Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Векшина напомнила, что для получения бесплатных услуг туристам нужно зарабатывать баллы с помощью программы лояльности «Приграничные мили», запущенной в 2020 году.
Участники программы получают баллы за количество посещений Мальдив и продолжительность пребывания. Чем больше будет визитов и ночевок, тем больше баллов, а за празднование свадьбы на островах начислят дополнительные баллы.
Зарегистрироваться в программе можно при заполнении декларации о здоровье или с помощью QR-кода на бланке, который выдается во время пограничного контроля.
Обладатели карт лояльности получают приоритетный проход пограничного контроля и могут тратить баллы на походы в рестораны и SPA.
АТОР опубликовала подборку туров на Мальдивы, среди них встречаются путевки за несколько миллионов рублей, но есть и более демократичные варианты.
Один из таких отелей окружен большим коралловым рифом и предлагает гостям отдельно стоящие просторные виллы с бассейнами. Отель предоставляет все типы питания, в том числе «премиум все включено» с романтическими ужинами, есть SPA, тренажерный зал. Кроме того, отель расположен неподалеку от бухты Ханифару, заповедника, где можно понаблюдать за китовыми акулами и скатами.
Семь ночей в этом отеле в октябре (для двух взрослых) обойдутся минимум в 155 тыс. рублей
Другой отель предлагает пять видов системы «все включено»: к примеру, вместо питания «все включено», можно выбрать «все включено» Play, куда входит больше развлечений. Стоимость семи ночей в октябре для двух взрослых начинается от 376 тыс. рублей.
Все туристы, приезжающие на Мальдивы, должны иметь отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус (не старше 96 часов с момента вылета на острова). Требование о ПРЦ-тесте распространяется и на тех, кто прошел полный курс вакцинации или переболел коронавирусом.
За 24 часа до прилета необходимо заполнить онлайн декларацию о здоровье.