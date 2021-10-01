Как отдохнуть на курорте и сэкономить: советы эксперта

Представитель офиса по туризму Мальдив Кира Векшина рассказала, что туристы на островах могут сэкономить благодаря бесплатным услугам на территории отелей. Советы Векшиной опубликовала Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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Векшина напомнила, что для получения бесплатных услуг туристам нужно зарабатывать баллы с помощью программы лояльности «Приграничные мили», запущенной в 2020 году.

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Участники программы получают баллы за количество посещений Мальдив и продолжительность пребывания. Чем больше будет визитов и ночевок, тем больше баллов, а за празднование свадьбы на островах начислят дополнительные баллы.

Зарегистрироваться в программе можно при заполнении декларации о здоровье или с помощью QR-кода на бланке, который выдается во время пограничного контроля.

Обладатели карт лояльности получают приоритетный проход пограничного контроля и могут тратить баллы на походы в рестораны и SPA.

АТОР опубликовала подборку туров на Мальдивы, среди них встречаются путевки за несколько миллионов рублей, но есть и более демократичные варианты.

Один из таких отелей окружен большим коралловым рифом и предлагает гостям отдельно стоящие просторные виллы с бассейнами. Отель предоставляет все типы питания, в том числе «премиум все включено» с романтическими ужинами, есть SPA, тренажерный зал. Кроме того, отель расположен неподалеку от бухты Ханифару, заповедника, где можно понаблюдать за китовыми акулами и скатами.

Семь ночей в этом отеле в октябре (для двух взрослых) обойдутся минимум в 155 тыс. рублей

Другой отель предлагает пять видов системы «все включено»: к примеру, вместо питания «все включено», можно выбрать «все включено» Play, куда входит больше развлечений. Стоимость семи ночей в октябре для двух взрослых начинается от 376 тыс. рублей.

Все туристы, приезжающие на Мальдивы, должны иметь отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус (не старше 96 часов с момента вылета на острова). Требование о ПРЦ-тесте распространяется и на тех, кто прошел полный курс вакцинации или переболел коронавирусом.