В России выросла средняя максимальная ставка по вкладам

Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в третьей декаде сентября выросла до 6,33%
Средняя максимальная ставка по вкладам в рублях в десяти крупнейших российских банках в третьей декаде сентября выросла до 6,33%, сообщил Центробанк РФ на своем сайте.
Уточняется, что в первой и второй декадах этот показатель составил 6,15%.
«Российская газета» отмечает, что нынешние цифры - максимальные с августа 2020 года, когда ставка поднялась до 6,17%. Самым низкий уровень был зафиксирован в начале октября прошлого года - 4,33%.
Данные рассчитываются по вкладам в рублях по десяти кредитным организациям, привлекающим наибольший объем депозитов физических лиц, куда входят Сбербанк, «Тинькофф банк», ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, МКБ, Альфа-банк, банк «ФК Открытие», Россельхозбанк и Промсвязьбанк.