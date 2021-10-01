В России выросла средняя максимальная ставка по вкладам

Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в третьей декаде сентября выросла до 6,33%

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Средняя максимальная ставка по вкладам в рублях в десяти крупнейших российских банках в третьей декаде сентября выросла до 6,33%, сообщил Центробанк РФ на своем сайте.

Уточняется, что в первой и второй декадах этот показатель составил 6,15%.