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В России выросла средняя максимальная ставка по вкладам

Елена Прошина
55 минут назад

Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в третьей декаде сентября выросла до 6,33%

В России выросла средняя максимальная ставка по вкладам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Средняя максимальная ставка по вкладам в рублях в десяти крупнейших российских банках в третьей декаде сентября выросла до 6,33%, сообщил Центробанк РФ на своем сайте.

Уточняется, что в первой и второй декадах этот показатель составил 6,15%.

«Российская газета» отмечает, что нынешние цифры - максимальные с августа 2020 года, когда ставка поднялась до 6,17%. Самым низкий уровень был зафиксирован в начале октября прошлого года - 4,33%.

Решение ЦБ вынудит банки повысить ставки по вкладам

Данные рассчитываются по вкладам в рублях по десяти кредитным организациям, привлекающим наибольший объем депозитов физических лиц, куда входят Сбербанк, «Тинькофф банк», ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, МКБ, Альфа-банк, банк «ФК Открытие», Россельхозбанк и Промсвязьбанк.

Личный счет,Тинькофф банк,ФК Открытие,Альфа-банк,Райффайзенбанк Австрия,Банк ВТБ,Газпромбанк,Промсвязьбанк,Россельхозбанк,Сбербанк России,Центральный банк России,"Российская газета",
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