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Финансист объяснил, почему сейчас лучше хранить свои вклады в рублях

Российская Газетаиещё 2
46 минут назад

Сегодня надежнее хранить сбережения в рублях, вкладываться в доллары и евро на фоне роста курса рубля будет ошибкой. Об этом в эфире радио Sputnik заявил директор финансового центра Сколково-РЭШ (Российская экономическая школа) Олег Шибанов.

Он подчеркнул, что у рублевых депозитных вкладов более высокие проценты, к тому же сама по себе иностранная валюта не имеет серьезного доходного мотива.

"Рассматривать инвестиции в иностранную валюту следует лишь в двух случаях: при уверенности в скором росте курса той или иной валюты либо при основных расходах именно в ней", - говорит эксперт.

В России выросла средняя максимальная ставка по вкладам

Он обратил внимание, что курс доллара и евро сегодня приближаются к значениям начала 2015 года.

Личный счет,Видео,Олег Шибанов,ИА Sputnik,
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