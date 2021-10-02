Россиян предостерегли от ошибки со сбережениями в долларах и евро

Директор финансового центра Сколково-РЭШ (Российская экономическая школа) Олег Шибанов предостерег россиян от вкладов в долларах и евро, несмотря на рост рубля. Об том сообщает радио Sputnik.

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По словам Шибанова, хранить накопления и делать инвестиции в рублях сейчас выгоднее, чем в иностранной валюте.

Сама по себе иностранная валюта в России не имеет серьезного дохода, отметил эксперт и напомнил, что обычно рублевые депозитные вклады имеют более высокие проценты чем вклады в валюте.

Вкладывать средства в иностранную валюту Шибанова посоветовал в двух случаях. Если есть предпосылки к резкому росту валюты, или если расходы человек несет именно в ней.