Россиянам дали совет по накоплению достойной пенсии

Профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова рассказала, как обеспечить себе безбедную пенсию. Об этом сообщает агентство «Прайм».

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На сегодняшний день в России пенсия состоит из двух частей, напомнила эксперт. Первая - государственная, которая выплачивается Пенсионным фондом. Вторая - финансируемая либо за счет собственных сбережений, либо за счет взносов работодателя.

Финогенова рекомендовала гражданам со средним уровнем дохода сберегать для пенсии не менее 20% от заработка. При этом минимум 10-15% из них должно идти на целевые пенсионные накопления, а 5-10% — в резервный инвестиционный фонд для вложений в инвестиции.

Финансист также посоветовала обратить внимание на пенсионные калькуляторы на сайтах негосударственных пенсионных фондов, которые позволяют оценить размер необходимых взносов в зависимости от желаемого уровня пенсии.