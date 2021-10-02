Россиянам дали совет по накоплению достойной пенсии

Профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова рассказала, как обеспечить себе безбедную пенсию. Об этом сообщает агентство «Прайм».
На сегодняшний день в России пенсия состоит из двух частей, напомнила эксперт. Первая - государственная, которая выплачивается Пенсионным фондом. Вторая - финансируемая либо за счет собственных сбережений, либо за счет взносов работодателя.
Финогенова рекомендовала гражданам со средним уровнем дохода сберегать для пенсии не менее 20% от заработка. При этом минимум 10-15% из них должно идти на целевые пенсионные накопления, а 5-10% — в резервный инвестиционный фонд для вложений в инвестиции.
Финансист также посоветовала обратить внимание на пенсионные калькуляторы на сайтах негосударственных пенсионных фондов, которые позволяют оценить размер необходимых взносов в зависимости от желаемого уровня пенсии.
Руководство Центробанка России в очередной раз заявило, что российским пенсионерам не нужно надеяться на государство, потому что в условиях капитализма оно им помогать не должно. Там отметили, что вместо того, чтобы рассчитывать на помощь властей, гражданам следует самим позаботиться о себе, выходя на пенсию «с хорошим пенсионным проектом».