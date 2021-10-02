Миллиарды долларов и евро скопились на руках у россиян

Отмечается, что за год их общий объем достиг почти 100 млрд в долларовом эквиваленте, то есть вырос на 10 млрд долларов. Основная часть денег находится на предприятиях и у граждан. Их объем составляет 86,4 млрд рублей - и это исторический максимум.

По словам аналитика, такой стремительный рост объема наличной иностранной валюты характерен для турбулентных периодов. Он напомнил, что в конце 2008 года ее объем в России вырос на 133% или 30,7 млрд долларов, а в 2014 году - на 44,8% или 21,6 млрд долларов. Тогда же в декабре случился валютный кризис.