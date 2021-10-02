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Кудрин призвал россиян работать в креативной индустрии

Российская Газета
1 час назад

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин призвал россиян работать в сфере креативной индустрии. Такое заявление он сделал в ходе форума "Мастера. Forum", сообщает РИА Новости. По словам Кудрина, именно это направление экономики демонстрирует сейчас самый мощный рост в мире, а, значит, ему будут постоянно нужны специалисты.

Кудрин дал россиянам совет по работе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как объяснил глава Счетной палаты, в США рынок креативной индустрии достиг уже триллиона долларов, и почти столько же - в Китае. В России же он составляет около 2,5 триллиона рублей, или чуть больше 2% ВВП.

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Причина столь бурного развития креативной индустрии, по мнению Кудрина, кроется в том, что жители мира становятся "немножко состоятельнее", а также в кастомизации мировой экономики, которая становится более ориентированной на потребности каждого человека.

"Я хочу обратиться ко всей аудитории: работайте в этой сфере. Эта сфера будет востребована на десятилетия, здесь будет новый спрос на совершенствование любой продукции - от станков в промышленности, каких-то производственных комплексов, которые должны быть тоже очень дизайнерскими, воплощать в себе совершенно новые потребительские качества, до совершенно бытовых вещей, которые встречаются в каждом доме", - уверен Алексей Кудрин.

Личный счет,Алексей Кудрин,Счетная палата,РИА Новости,
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