Кудрин дал россиянам совет по работе

"Я хочу обратиться ко всей аудитории: работайте в этой сфере. Эта сфера будет востребована на десятилетия, здесь будет новый спрос на совершенствование любой продукции - от станков в промышленности, каких-то производственных комплексов, которые должны быть тоже очень дизайнерскими, воплощать в себе совершенно новые потребительские качества, до совершенно бытовых вещей, которые встречаются в каждом доме", - уверен Алексей Кудрин.