Россиян предупредили о росте цен к Новому году

К Новому году в России могут подорожать некоторые непродовольственные товары. Причиной станет энергетический кризис и перебои поставок из КНР. Так считает вице-президент Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Сергей Кузнецов, пишет «Коммерсант».
«Могут подняться цены на непродовольственные товары для дома, но серьезного скачка ждать не стоит», — сказал Кузнецов.
О его мнению, маржинальность таких продуктов достаточно высокая. Поэтому ритейлеры, скорее всего, пойдут по пути снижения наценок.
Тем не менее, задержки угрожают большинству товаров — от текстиля и мебели до техники и автомобилей. Сбои могут начаться ближе к Новому году, однако надо учитывать, что перед праздниками значительная часть товаров либо уже поставлены, либо находятся в пути, либо производятся по предоплате.
«Думаю, что в 2021 году мы еще ничего не почувствуем», - отметил Кузнецов.
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