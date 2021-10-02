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Кризис наступает: Россиян предупредили о росте цен к Новому году

Майк Габриелян
1 час назад

К Новому году в России могут подорожать некоторые непродовольственные товары. Причиной станет энергетический кризис и перебои поставок из КНР. Так считает вице-президент Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Сергей Кузнецов, пишет «Коммерсант».

Россиян предупредили о росте цен к Новому году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Могут подняться цены на непродовольственные товары для дома, но серьезного скачка ждать не стоит», — сказал Кузнецов.

О его мнению, маржинальность таких продуктов достаточно высокая. Поэтому ритейлеры, скорее всего, пойдут по пути снижения наценок.

Пельмени и минералка: названы самые подорожавшие продукты

Тем не менее, задержки угрожают большинству товаров — от текстиля и мебели до техники и автомобилей. Сбои могут начаться ближе к Новому году, однако надо учитывать, что перед праздниками значительная часть товаров либо уже поставлены, либо находятся в пути, либо производятся по предоплате.

«Думаю, что в 2021 году мы еще ничего не почувствуем», - отметил Кузнецов.

Ранее эксперты рассказали, что будет с рублем в октябре.

Личный счет,Сергей Кузнецов,
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