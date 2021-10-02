Россиян предупредили о росте цен к Новому году

К Новому году в России могут подорожать некоторые непродовольственные товары. Причиной станет энергетический кризис и перебои поставок из КНР. Так считает вице-президент Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Сергей Кузнецов , пишет «Коммерсант».

Тем не менее, задержки угрожают большинству товаров — от текстиля и мебели до техники и автомобилей. Сбои могут начаться ближе к Новому году, однако надо учитывать, что перед праздниками значительная часть товаров либо уже поставлены, либо находятся в пути, либо производятся по предоплате.