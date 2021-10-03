В Сбере назвали «столицу» телефонных мошенников

«Столицей» телефонного мошенничества можно считать украинский город Днепр. Об этом в эфире шоу «Соловьев LIVE» на YouTube рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

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По его словам, в конце 2020 года там располагалось до тысячи кол-центров мошенников. Сейчас же эксперты банка считают, что в Днепре осталось около 150 центров, откуда преступники звонят жертвам, представляясь сотрудниками правоохранительных органов. При этом банк ежедневно фиксирует по несколько тысяч звонков, а в пике злоумышленники способны совершить до десяти тысяч разговоров.

Кузнецов также рассказал, что жертвами телефонных мошенников становится один процент абонентов. При этом примерно половина россиян уже перестали отвечать на такие звонки.

Ранее в пресс-центре МВД России предупредили о новых методах телефонного мошенничества. В 2021 году аферисты начали звонить россиянам и угрожать убийством или уничтожением личного имущества. После этого потерпевшим якобы звонит участковый, который убеждает их перевести деньги вымогателям, чтобы разоблачить их.