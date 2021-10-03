Выплаты на детей повысят в 2022 году

Детские и материнские пособия устанавливаются в фиксированных размерах. Многие из них, например, по беременности и родам зависят от величины МРОТ и индексируются в феврале. Об этом сообщила профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.

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Минимальный размер оплаты труда повысили до 12 792 рублей с января этого года, с 2022 года он увеличится до 13 617 рублей.

— В 2022 году коэффициент индексации социальных выплат и пособий составит 4,3 процента. Это прогнозный показатель, — отметила эксперт в интервью агентству «Прайм».

При определении размера пособия по беременности и родам, при расчете минимального суммарного размера средней заработной платы устанавливается величина в 24-х кратном размере МРОТ. В 2021 году он составлял 307 008 рублей, в следующем году получится 326 808 рублей, рассказала финансист.

Пособие по уходу за ребенком до полутора лет выплачивают каждый месяц. В этом году минимальный размер выплаты по уходу за первым, вторым и последующими детьми составил 7082 рубля. Начиная с февраля 2022 года пособие увеличится до 7387 рублей, отметила Финогенова.

Размер материнского капитала тоже вырастет. В 2022 году предполагаемые выплаты на первого ребенка составят 503 237 рублей, а на второго — 665 009 рублей, но в том случае, если не была получена выплата за первого. При рождении второго малыша россиянам, которые получили ранее средства в связи с рождением первенца, будет выплачено 161 772 рубля, заключила эксперт.