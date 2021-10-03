Выплаты на детей вырастут в 2022 году

В 2022 году коэффициент индексации социальных выплат и пособий составит 4,3 процента, сообщает «Прайм» со ссылкой на профессора кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Юлию Финогенову.
По ее словам, это прогнозный показатель. Пособия устанавливаются в фиксированных размерах. Многие из них, например, по беременности и родам зависят от величины минимального размера оплаты труда и индексируются в феврале каждого года.
При определении размера выплаты по беременности и родам, при расчете минимального суммарного размера средней заработной платы устанавливается величина в 24-х кратном размере МРОТ. В текущем году эта величина составляла 307 тысяч 008 рублей, в следующем году - 326 тысяч 808 рублей.
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет в текущем году составило 7 тысяч 82 рубля. С февраля 2022 года выплата увеличится до 7 тысяч 387 рублей.
Также вырастет величина материнского капитала. В следующем году выплаты на первого ребенка составят 503 тысячи 237 рублей, а на второго — 665 тысяч рублей
При рождении второго ребенка гражданам, которые получили выплаты в связи с рождением первенца, заплатят 161 тысячу 772 рубля.
Как сообщалось ранее, с 1 октября текущего года повышаются оклады военных, которые проходят службу по призыву и по контракту. Прибавку к зарплате получат также сотрудники Росгвардии, органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, пожарной службы и таможни.