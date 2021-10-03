Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+2° в 
Пробки 0 баллов
USD 72.92EUR 84.46BRENT 79.17
Войти в почту

Выплаты на детей повысят в 2022 году

Елена Прошина
51 минуту назад

В 2022 году коэффициент индексации социальных выплат и пособий составит 4,3 процента, сообщает «Прайм» со ссылкой на профессора кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Юлию Финогенову.

Выплаты на детей вырастут в 2022 году
Фото: ТАССТАСС

По ее словам, это прогнозный показатель. Пособия устанавливаются в фиксированных размерах. Многие из них, например, по беременности и родам зависят от величины минимального размера оплаты труда и индексируются в феврале каждого года.

При определении размера выплаты по беременности и родам, при расчете минимального суммарного размера средней заработной платы устанавливается величина в 24-х кратном размере МРОТ. В текущем году эта величина составляла 307 тысяч 008 рублей, в следующем году - 326 тысяч 808 рублей.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет в текущем году составило 7 тысяч 82 рубля. С февраля 2022 года выплата увеличится до 7 тысяч 387 рублей.

Также вырастет величина материнского капитала. В следующем году выплаты на первого ребенка составят 503 тысячи 237 рублей, а на второго — 665 тысяч рублей

При рождении второго ребенка гражданам, которые получили выплаты в связи с рождением первенца, заплатят 161 тысячу 772 рубля.

Как сообщалось ранее, с 1 октября текущего года повышаются оклады военных, которые проходят службу по призыву и по контракту. Прибавку к зарплате получат также сотрудники Росгвардии, органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, пожарной службы и таможни.

Личный счет,Росгвардия,МВД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители