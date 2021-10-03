Россияне стали оставлять больше безналичных чаевых

Постепенное снятие коронавирусных ограничений привело к тому, что россияне стали оставляться больше безналичных чаевых. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на совместное исследование международной платежной системы Visa и банка «Русский стандарт».

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«За первые 7 месяцев 2021 года гости благодарили персонал таким [безналичным] способом в 4,5 раза чаще, чем в аналогичном периоде прошлого года», — заявили аналитики.

При этом, по данным исследования, средний чек сохранился на прежнем уровне и составил 2 174 рубля за семь месяцев 2021 года против 2 188 рублей за аналогичный период 2020 года.

Уточняется, что в рамках исследования эксперты изучили все операции в сервисе безналичных чаевых банка «Русский стандарт» и Visa за первые семь месяцев 2020 и 2021 года.