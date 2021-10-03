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Шесть эффективных способов накопить на пенсию

Ювелина Бернст
30 минут назад

Основатель и СЕО финтех-компании «Деньги вперед» Павел Гужиков посоветовал россиянам заранее позаботиться о своих доходах, чтобы сохранить привычный образ жизни на пенсии, и предложил шесть способов накопления на пенсию. Об этом сообщает РИА «Новости».

Шесть эффективных способов накопить на пенсию
Фото: ТАССТАСС

Самым популярным инструментом накопления на пенсию является банковский вклад, утверждает эксперт, уточняя, что это наименее рискованный способ накопления, но доход в данном случае ниже, чем при использовании остальный способов.

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Еще одним способом с низким уровнем риска являются облигации. Доход по облигациям известен заранее и в среднем выше, чем по банковскому депозиту. Экономист рекомендовал для пенсии приобретать облигации на долгий срок.

Также можно инвестировать деньги в акции. Однако здесь следует учесть риски, поскольку если компания не прибыльная, то дивидендов не будет, а стоимость акций может упасть.

Под четвертым способом Гужиков назвал использование обезличенного металлического счета (ОМС), доход которого зависит от рыночных котировок на драгоценные металлы. Эксперт обратил внимание, что тут удобнее и безопаснее действовать безналичным способом.

Предлагается заняться и накопительным страхованием жизни. Тут деньги можно получить, когда заканчивается срок полиса или произошел страховой случай. Однако даже при отсутствии данных случаев страховая компания возвращает всю внесенную сумму и, часто добавляет прибыль — 1-3% годовых.

Последним инструментом сбережения денег назвала сдача жилья в аренду. Это не принесет значительного дохода, но, например, сдача квартиры в Москве часто приносит пенсионерам стабильную прибыль в 4-5% в год.

Профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова рассказала накануне, как россиянам обеспечить себе безбедную пенсию. Эксперт рекомендовала согражданам со средним уровнем дохода сберегать для пенсии по меньшей мере 20% от заработка. При этом минимум 10-15% из них должно идти на целевые пенсионные накопления, а 5-10% — в резервный инвестиционный фонд для вложений в инвестиции.

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