Эксперт: Выплаты россиянам с детьми повысят в 2022 году

Эксперт рассказала, что в 2022 году материнские и детские пособия повысят в соответствии с индексацией минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на профессора РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлию Финогенову.

Фото: ТАСС ТАСС

«В 2022 году коэффициент индексации социальных выплат и пособий составит 4,3%», — сказала Финогенова.

По ее словам, в этом году МРОТ был повышен до 12792 рублей. В следующем году он составит 13617 рублей.

При расчете размера пособия по беременности и родам устанавливается величина в 24-х кратном размере МРОТ. Сейчас это 307 008 рублей. В 2022 году россиянам выплатят пособие в 326 808 рублей.

Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет с февраля будущего года увеличится до 7 387 рублей в месяц.