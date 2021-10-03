Как сэкономить на ЖКХ: семь полезных идей

В условия перманентно растущих тарифов на коммунальные услоги все более остро встает вопрос: как сэкономить на «коммуналке»?«Комсомольская правда» привела семь способов, позволяющих не переплачивать за ЖКХ.

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Отключить ненужные услуги. Речь идет о таких непопулярных сегодня услугах, как коллективная антенна, стационарный телефон или радиоточка, оплата за которые за год может составить до 7000 рублей.

Отслеживать показания счетчиков. По истечении срока проверки приборов учета размер коммунального платежа автоматически меняется: первые три месяца плата рассчитывается исходя из среднего потребления квартиры, далее — по нормативу. При этом нормативы примерно в 1,5 раза выше, чем фактический расход воды или электроэнергии. В зависимости от назначения и модели счетчики нужно поверять раз 4-16 лет.

Выбрать выгодный тариф на электричество. Для россиян, которые активно потребляют электроэнергию утром и днем – выгоднее одноставочный тариф. Для «сов» выгоднее дифференцированный тариф, при котором стоимости энергии снижается в вечернее время.

Экономить воду. По подсчетам «Росводоканала», даже из капающего крана за месяц может вытекать 150-170 литров воды. Эксперты рекомендуют установить рычаговые смесители и аэраторы, а также отдать предпочтение душу вместо ванной.

Следить за состоянием подъезда. Россияне платят за потребление воды и электроэнергии на общедомовые нужды, поэтому если в подъезде текут трубы или постоянно горят лампочки, это увеличит стоимость услуг.

Воспользоваться субсидией. Граждане, чьи расходы на коммунальные платежи превышают 10-22% (в зависимости от региона) от совокупного дохода семьи, имеют право получить субсидию, которая компенсирует часть расходов на ЖКХ.